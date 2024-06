Spalletti copia Spalletti: il gol di Bastoni è la fotocopia di uno già visto

Luciano Spalletti copia sé stesso: il gol di Bastoni all’Albania è una fotocopia di un’altra marcatura, ecco dove l’abbiamo già visto

Chi ben comincia è a metà dell’opera. La Nazionale italiana inizia l’Europeo con una vittoria importante ai fini del passaggio del turno. Ma un brivido sulla schiena di migliaia di tifosi italiani, compreso Luciano Spalletti, sarà sceso quando Bajrami ha segnato l’1-0 dopo 30 secondi.

Fortunatamente per gli Azzurri, il pareggio è arrivato immediatamente, grazi agli sviluppi di un corner ben battuto da Dimarco e Pellegrini. Sul secondo palo ha incornato Alessandro Bastoni, alla sua seconda marcatura in Nazionale. La prima? Sempre in Germania, in Nations League, nella sconfitta per 5-2 contro i tedeschi. Giusto due anni fa: era il 14 giugno 2022.

Lo schema ideato da Luciano Spalletti, però, è praticamente già noto. Com’è noto che il commissario tecnico faccia moltissima attenzione ai calci piazzati e in carriera ha sempre cercato di sfruttare al massimo queste palle da fermo, con movimenti ad hoc per liberare i possibili marcatori.

Italia, Bastoni come Osimhen: lo schema già visto contro l’Atalanta

La rete di Alessandro Bastoni segnata all’11 del primo tempo è praticamente una fotocopia di quanto visto nel Napoli in una sfida di campionato contro l’Atalanta. Era il 5 novembre del 2022, la stagione dello Scudetto, e anche in quella situazione la squadra allenata da Spalletti andò sotto per colpa di un rigore segnato da Lookman. Dopo cominciò la rimonta, proprio a partire dal gol su calcio d’angolo siglato da Osimhen.

In quella circostanza, Zielinski batté il corner scambiando corto con Elmas, e poi il polacco scodellò il pallone verso il secondo palo dov’era appostato Victor Osimhen. In Italia-Albania, invece, è stato Pellegrini a crossare verso il secondo palo, mentre Bastoni è stato bravissimo a sgusciare via dalla marcatura per incornare il pallone e battere Strakosha.

Spalletti, come detto, non è nuovo all’ideazione degli schemi e ne usa tanti e svariati in allenamento, per fare in modo che i suoi calciatori possano avere un ventaglio ampio di soluzioni possibili da utilizzare durante un match. E anche in occasione di Atalanta-Napoli, il mister vinse 1-2. Sarà buon presagio?