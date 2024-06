Juventus rifiutata dal bomber, ha scelto un club che non fa le coppe

È pronto a rifiutare la Juventus, il suo obiettivo è giocare in Spagna: c’è l’offerta che cambia le cose

Juventus? No, meglio la Spagna. È arrivata la proposta che potrebbe cambiare i piani in casa bianconera.

Cristiano Giuntoli sta lavorando per costruire la rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta. Con Di Gregorio già praticamente preso, il club piemontese è vicino a chiudere l’affare Douglas Luiz con l’Aston Villa. In uscita, invece, c’è da sistemare la questione Federico Chiesa che potrebbe lasciare Torino in estate.

Proprio legata alla questione dell’attaccante italiana, c’è il nome di Mason Greenwood. L’inglese è tornato al Manchester United dopo il positivo prestito al Getafe. Un’annata importante per il 22enne che ha acceso l’interesse di molti club. La Juventus è tra questi anche se, come raccontato da Calciomercato.it, non ha trovato conferme l’offerta al Manchester United da parte del club bianconero.

Calciomercato Juve, Greenwood preferisce la Liga spagnola

Offerta che, invece, è arrivata dalla Spagna: stando a quanto riportato dal ‘Mirror’, infatti, il Valencia si è spinto ad offrire 30 milioni di euro ai Red Devils per il 22enne. Una cifra lontana dalla valutazione che fa del calciatore il club britannico che vorrebbe almeno 45 milioni per cedere Greenwood.

La proposta arrivata dalla Spagna ha però fatto breccia nel giocatore che – stando a quanto riportato dal tabloid britannico – avrebbe messo il ritorno nella Liga come priorità per il futuro, preferendo il campionato spagnolo alla possibilità di giocare con la Juventus. Resta da vedere quale sarà la risposta dello United che spera in un’asta per Greenwood in modo da incassare il più possibile dalla sua cessione.