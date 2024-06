Follia Napoli, Di Lorenzo in tribuna per 4 anni: “De Laurentiis non è uno sprovveduto”

Il caso Di Lorenzo continua ad alimentare le discussioni e spunta l’ipotesi più drastica per il calciatore: quattro anni di tribuna

È il caso Di Lorenzo ad alimentare le discussioni in casa Napoli. Il capitano azzurro, attualmente impegnato con la Nazionale agli Europei, ha chiesto – tramite il suo procuratore – la cessione.

C’è la Juventus sulle sue tracce con Giuntoli che avrebbe già una disponibilità di massima al trasferimento in bianconero. C’è però dall’altro lato Antonio Conte che preme per la sua conferma e una società, il Napoli, che ha alzato il muro dichiarandolo incedibile. Il rischio di andare allo scontro frontale è ancora alto, nonostante l’incontro della scorsa settimana tra Giuffredi, Conte e la dirigenza partenopea.

Un vertice interlocutorio con il club che sta provando a fare cambiare idea al giocatore e Di Lorenzo che dal canto suo dal ritiro dell’Italia ha spiegato di volersi concentrare soltanto sulla Nazionale e di voler rimandare qualsiasi altra discussione al termine degli Europei.

Napoli, ipotesi Di Lorenzo alla Juventus: “I soldi hanno lo stesso valore”

Intanto emerge però anche una ipotesi folle: quella che il Napoli, non vendendo il calciatore, metta lo stesso Di Lorenzo in tribuna per i prossimi quattro anni, quelli della durata del contratto.

A parlare di questa idea è Fabio Cannavo, giornalista di ‘Kiss Kiss Napoli’, che sposa la linea di chi cederebbe il calciatore al giusto prezzo: “Se ha un malessere ed ha deciso di andar via è giusto che venga ceduto alle condizioni che detta il Napoli. Mandarlo in tribuna per 4 anni? E’ un’ipotesi folle, De Laurentiis non è uno sprovveduto, è una persona oculata nelle spese e non lascerebbe mai un calciatore in tribuna, senza farlo giocare, pagandolo 6 milioni lordi l’anno. Sarebbe un dispetto che non farebbe bene a nessuno”.

Di Lorenzo da cedere, senza nessuna preclusione alla Juventus: “Se Di Lorenzo vuole andar via che vada pure. No alla Juventus? I soldi che porterebbe la Juventus sarebbero gli stessi che porterebbe un altro club. Il valore di Di Lorenzo è di 20, massimo 25 milioni. Ha superato i 30 anni e nonostante sia fortissimo il Napoli non può chiedere la luna”.