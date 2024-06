PAGELLE E TABELLINO ITALIA-ALBANIA 2-1: Barella sul velluto, Dimarco che spavento

Pagelle e tabellino di Italia-Albania, match valido per la prima giornata del girone A di UEFA Euro 2024 a Dortmund

ITALIA

Donnarumma 6,5

Di Lorenzo 6

Bastoni 7

Calafiori 6,5

FLOP Dimarco 5,5: in realtà si riprende, gioca una buona partita ma senza strafare. Si fa vedere tante volte in profondità, ma senza incidere poi in fase di cross, a volte calciando da fermo e facendosi ribattere. La sua gara è chiaramente macchiata da quella rimessa laterale scellerata dopo 20 secondi che rischiava di inaugurare una serata da incubo. Dall’83’ Darmian

Jorginho 6,5

TOP Barella 7,5: poi c’è lui, che ha recuperato tre giorni fa e stasera si è inventato una partita praticamente perfetta. Da vero Barella. Sai, quando la palla è innamorata dei suoi piedi che anche quando è contesa poi torna sempre a lui. L’emblema della sua prestazione è il gol bellissimo, con una traiettoria incredibile. Dal 90′ Folorunsho sv

Frattesi 6,5

Pellegrini 6,5. Dal 77′ Cristante 6

Chiesa 6,5. Dal 77′ Cambiaso 6

Scamacca 6. Dall’83’ Retegui sv

CT: Spalletti 6,5

ALBANIA

Strakosha 6,5

Hysaj 5

Ajeti 5,5

Djimsiti 5,5

Mitaj 6

Asllani 5,5

Ramadani 5,5

Asani 5 Dal 68′ Hoxha 5,5

TOP Bajrami 6: dura poco il sogno dell’Albania, ma quel suo gol dopo 23 secondi è il più veloce della storia e quindi lui stesso entra nella storia. Tanto gli basta stasera. Dall’87’ Muci sv

FLOP Seferi 5: soffre maledettamente tutti gli avversari che lo puntano, spesso non sa che pesci pigliare. In generale in fase difensiva è un disastro, si perde completamente Bastoni sul primo gol. In avanti non si vede praticamente mai Dal 68′ Laci 5,5

Broja 5. Dal 77′ Manaj 5,5

CT: Sylvinho 5,5

Arbitro: Zwayer (GER) 6

Italia-Albania, il tabellino

Marcatori: 1′ Bajrami (A), 11′ Bastoni (I), 17′ Barella (I)

Ammoniti: Pellegrini (I), Calafiori (I), Broja (A), Hokha (A)

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (83′ Darmian); Jorginho, Barella (90′ Folorunsho); Frattesi, Pellegrini (77′ Cristante), Chiesa (77′ Cambiaso); Scamacca (83′ Retegui). A disposizione: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Cambiaso, Darmian, Mancini, Cristante, Folorunsho, Fagioli, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Zaccagni. CT: Spalletti.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani (68′ Hoxha), Bajrami (87′ Muci), Seferi (68′ Laci); Broja (77′ Manaj). A disposizione: Berisha, Kastrati, Ismajli, Aliji, Balliu, Kumbulla, Mihaj, Abrashi, M. Berisha, Giasula, Laci, Muci, Daku, Hoxha, Manaj. CT: Sylvinho.

Arbitro: Zwayer (GER)