Dalla Roma alla Premier: nuovo club per i Friedkin

Novità importante in casa Roma. Il proprietario del club giallorosso ha deciso di investire in Premier League: ecco cosa sta succedendo

Non solo la Roma. Il gruppo Friedkin avrebbe deciso di investire anche in Premier League. La notizia era nell’aria da tempo, ora la fumata bianca sarebbe addirittura arrivata.

Secondo quanto riportato Sky Sport UK, i proprietari del club giallorosso avrebbero, infatti, trovato un accordo per l’acquisito delle quote di maggioranza dell’Everton. Un passo importante per i Friedkin che dimostrano ancora di più la loro voglia di investire nel mondo del calcio.

Sul sito si può leggere, che l’attuale proprietario del club di Liverpool, Farhad Moshiri, avrebbe accettato la proposta presentata dagli americani, che avrebbero così l’esclusività nelle prossime 24-48 ore.

Roma, i Friedkin sbarcano in Premier: Everton ad un passo

I Friedkin sono dunque pronti a mettere le mani sull’Everton, che ha chiuso la stagione al quindicesimo posto a 40 punti. Quella dei Toffees è stata una stagione davvero complicata per via degli 8 punti di penalizzazione. La salvezza, però, alla fine è comunque arrivata.

Se l’acquisto dovesse davvero in porto e i Friedkin dovessero diventare i proprietari dell’Everton, sarà interessante capire cosa cambierà per la Roma e se ci saranno delle sinergie tra i due club.