Scelta fatta: il primo colpo di Fonseca al Milan arriva dalla Roma

Scelta fatta, il primo colpo di Fonseca al Milan potrebbe arrivare dalla Roma di De Rossi. Tutti gli aggiornamenti in casa rossonera

È arrivata anche l’ufficialità del Milan. Paulo Fonseca è il nuovo allenatore rossonero, come annunciato oggi in conferenza stampa da Zlatan Ibrahimovic: “Abbiamo studiato bene, sappiamo cosa vogliamo. Lo abbiamo scelto perché può portare la sua identità, con un gioco dominante e offensivo”.

Il dopo Pioli riparte dal tecnico portoghese ex Roma e Lille: “Volevamo qualcosa di nuovo. Siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto. Lui è molto ambizioso. Fonseca per noi è l’allenatore top”. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole dell’allenatore: “Sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore del Milan e lavorerò per onorare questo Club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi. Forza Milan!”. Ora il calciomercato.

Milan, il primo colpo per Fonseca: i tifosi scelgono dalla Roma

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale calciatore già allenato da Fonseca farebbe comodo al Milan.

A sorpresa, Leonardo Spinazzola supera anche Jonathan David del Lille. Il laterale riceve il 39% delle preferenze, davanti all’ex Roma Veretout e all’attaccante canadese già seguito dai rossoneri prima della scelta su Fonseca. Thiago Santos, invece, raccoglie solo il 7% dei voti.