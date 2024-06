Samardzic in Serie A con lo sconto: si accende il derby

Si riaccende il mercato attorno a Lazar Samardzic, affare con lo sconto: è derby per il talentuoso giocatore dell’Udinese

Ha vissuto una annata decisamente particolare, Lazar Samardzic, in cui sembrava praticamente già un giocatore dell’Inter, fatto salvo il clamoroso dietrofront. Accostato ripetutamente alla Juventus, è però rimasto all’Udinese, dove la sua stagione è stata per larghi tratti piuttosto sottotono, ma comunque con i lampi di classe accecante che lo contraddistinguono.

Alla fine, ha trovato comunque il modo di essere decisivo nella salvezza dei friulani, con due dei suoi sei gol totali nelle ultime tre giornate, nella vittoria con il Lecce e nel pari a tempo scaduto con l’Empoli. Il suo talento è indiscusso e non stupisce che il suo nome torni a essere caldo sul mercato, da Udine fanno sapere che al prezzo giusto non ci sono pregiudiziali alla cessione.

Così, la Lazio ci sta pensando, nuovamente, per sostituire Luis Alberto volato verso il calcio arabo. Ma attenzione anche all’interessamento della Roma, come riportato da ‘Asromalive’, per un derby capitolino di mercato che può infiammarsi. Le richieste dell’Udinese, rispetto ai 30 milioni di un anno fa, possono scendere fino a 20 milioni.