Zirkzee-Milan, l’agente arriva in città: svolta decisiva

Giornate decisive per il trasferimento di Zirkzee dal Bologna al Milan: l’agente atteso in città, può esserci la svolta nella trattativa

Ore, giornate decisive. Per Zirkzee al Milan siamo nella fase calda, con la svolta che potrebbe arrivare a breve.

Come vi abbiamo raccontato, il Milan ha deciso di affondare il colpo per l’attaccante del Bologna, premendo il piede sull’acceleratore per chiudere l’affare. Non rappresenta un problema la clausola da quaranta milioni e c’è un’intesa sui 4,5 milioni di euro di stipendio che potrebbe percepire il calciatore. Il nodo da scogliere è rappresentato dalle commissioni per le quali c’è ancora una distanza di qualche milioni.

Decisivo potrebbe essere l’arrivo in città di Kia Joorabchian, l’agente dell’attaccante olandese, atteso nelle prossime ore a Milano. Potrebbe essere l’occasione per un nuovo vertice con il Milan alla ricerca dell’accordo totale per chiudere l’affare.

L’arrivo di Joorabchian a Milano potrebbe rappresentare la svolta nella trattativa tra il Milan e Zirkzee. I rossoneri vogliono chiudere il prima possibile anche per evitare possibili inserimenti, soprattutto dalla Premier League con l’Arsenal che è alla finestra.

Novità attese quindi a breve con l’arrivo dell’agente dell’olandese in città che potrebbe essere l’occasione giusta per incontrarsi e chiudere l’affare.