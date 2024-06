Real Madrid fuori dal Mondiale per Club: il comunicato UFFICIALE

Arriva il comunicato ufficiale sull’assenza dal Mondiale per Club del Real Madrid: l’annuncio che fa chiarezza sulla vicenda

Ha fatto discutere, in mattinata, l’intervista pubblicata da ‘Il Giornale’ a Carlo Ancelotti, in cui si riportava una frase secondo cui il Real Madrid non sarebbe stato intenzionato a partecipare al Mondiale per Club, in disaccordo con la politica dei premi economici da parte della Fifa. Arrivano, però, adesso, chiarimenti sulla vicenda.

Il Real, con un proprio comunicato ufficiale, spiega che “in nessun momento è stata in discussione la partecipazione al Mondiale per Club che la Fifa organizzerà nella stagione 2024/2025. Il nostro club parteciperà come previsto a questa competizione ufficiale che affronteremo con orgoglio per far sognare ancora i nostri tifosi, a milioni in tutto il mondo, con un nuovo titolo”.

Non solo, arriva anche una nota da parte di Ancelotti sui propri profili social. L’allenatore chiarisce che “nella mia intervista con ‘Il Giornale’, le mie parole sul Mondiale per Club non sono state interpretate nella maniera che volevo. Non c’è nulla di più lontano dai miei interessi che rifiutare la possibilità di disputare un torneo che reputo una grande opportunità per continuare a lottare per altri importanti titoli con il Real”.