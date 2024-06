Maxi rinnovo per Rabiot, il ‘giallo’ è esploso: svolta lampo Juve

Il futuro di Adrien Rabiot continua a tenere banco in casa Juventus. Dalla proposta dei bianconeri alla richiesta del francese: le ultime

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Thiago Motta, la Juventus ha cominciato già da tempo a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rimpolpare una rosa che nelle ultime stagioni ha evidenziato limiti strutturali piuttosto evidenti.

Non è un caso che, in tempi e in modi diversi, non siano pochi gli obiettivi di mercato individuati dai bianconeri soprattutto per rimpolpare il centrocampo. Proprio la mediana, infatti, è stata da tempo individuato come il reparto sul quale far convergere risorse importanti. Da Koopmeiners a Douglas Luiz, le idee in casa bianconera per il centrocampo di sicuro non mancano. Alla ricerca degli incastri giusti con cui riuscire ad accontentare le richieste di Thiago Motta, va comunque monitorata la situazione legata ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, il cui contratto con la “Vecchia Signora” scadrà tra poche settimane, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot: “Non ha chiesto più soldi”

Alle voci di una possibile richiesta di 8 milioni di euro fatta recapitare dall’entourage di Rabiot alla Juventus, però, ha prontamente risposto Luca Momblano. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Momblano ha fatto il punto della situazione sullo stato delle trattative per il rinnovo di Rabiot, fornendo ulteriori dettagli.

Ecco quanto riferito a riguardo: “Vi smentisco una presunta richiesta fatta recapitare da Rabiot da 8 milioni di euro a stagione. Non ha chiesto più soldi, non ha ancora sciolto le riserve. La Juve si aspetta che lo faccia questa settimana, ma non c’è stata un’opposizione di carattere economico all’offerta bianconera”.