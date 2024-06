Juve tradita e Rabiot in Serie A: la posizione del club

Futuro di Adrien Rabiot sempre più lontano dalla Juventus, il giocatore francese può passare a una rivale dei bianconeri in campionato

Per la terza estate consecutiva, il destino di Adrien Rabiot tiene banco nel calciomercato. Come lo scorso anno, per la Juventus, si è ripresentato il problema del suo rinnovo di contratto. Stavolta, i tempi sembrano però davvero maturi per l’addio.

I bianconeri non possono più sobbarcarsi l’attuale ingaggio del francese (7 milioni a stagione) e le richieste per il rinnovo che continuano ad arrivare dal suo entourage e che schizzano di nuovo verso l’alto. Così, è verosimile che il giocatore si liberi, tra qualche settimana, ufficialmente a parametro zero.

In Serie A, stando a quanto riportato dal giornalista Antonio Vitiello del ‘Corriere dello Sport’, ci starebbe pensando il Milan, che avrebbe preso contatti per avere informazioni sulla fattibilità dell’operazione e sulle effettive richieste di ingaggio da parte del centrocampista. Si tratta di una pista che sarebbe molto suggestiva ma che, al momento, da ambienti vicini ai rossoneri viene smentita categoricamente.