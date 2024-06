Forfait UFFICIALE, la Nazionale perde il big: addio Europeo

Annuncio ufficiale da parte della federazione che è costretta a rinunciare al forte centrocampista

Serata maledetta per quanto riguarda le Nazionali che parteciperanno tra pochi giorni all’Europeo 2024 di Germania. Dopo lo stop muscolare di Teun Koopmeiners per l’Olanda e l’infortunio rimediato da Robert Lewandowski nell’amichevole tra Polonia e Turchia, un altro super big è stato costretto a dare forfait ufficiale e non prenderà parte alla competizione.

Complice un brutto infortunio alla caviglia rimediato nel ‘Clasico’ dello scorso aprile contro il Real Madrid, Frenkie de Jong è stato costretto ufficialmente a rinunciare alla partecipazione al prossimo Europeo. Nonostante l’ottimismo palesato nei giorni scorsi dal commissario tecnico Ronald Koeman in merito al possibile recupero del centrocampista del Barcellona, la Federcalcio Olandese ha comunicato ufficialmente l’assenza del classe 1997.

Questa la nota diffusa pochissimi minuti fa dalla Nazionale: “Frenkie de Jong non parteciperà ad Euro 2024. Siamo con te, Frenkie”. Un’assenza che pesa come un macigno per la formazione olandese, già in ansia tra l’altro anche per le condizioni di Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è stato infatti colpito da un problema muscolare questa sera durante il riscaldamento prima dell’amichevole contro l’Islanda e non ha preso parte al match.