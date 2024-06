Emergenza totale prima di Euro2024: doppio infortunio in attacco

Euro2024 non sta iniziando nel migliore dei modi con altri due infortuni che potrebbero mettere a rischio la presenza in Germania

Pesantissima tegola in vista di Euro2024: doppio infortunio in attacco ed ora è vera emergenza per il reparto offensivo a pochi giorni dall’inizio della rassegna continentale.

La Polonia sembra essere stata presa di mira dalla sfortuna: nell’ultima amichevole contro l’Ucraina si era fatto male Arek Milik che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Quattro-sei settimane di stop e addio agli Europei, ma per il ct Michal Probierz altro guai sono arrivati durante l’amichevole di questa sera contro la Turchia.

Guai gravi come quello accorso intorno alla mezz’ora a Robert Lewandowski, capitano e leader anche tecnico della Nazionale. Il bomber del Barcellona si è accasciato a terra dopo uno scatto ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco, con Urbanski entrato al suo posto.

Polonia, ko anche Lewandowski e Swiderski

Prima ancora però si era fatto male anche un altro attaccante Karol Swiderski, attaccante del Verona. Il 27enne prima va in gol al 12′ poi nell’esultanza si fa male alla caviglia.

Il calciatore ha provato a resistere, poi al 19′ ha dovuto arrendersi e lasciare il campo a Piatek. Ora servirà aspettare gli accertamenti per capire l’entità degli infortuni e le possibilità per Lewandowski e Swiderski di giocare la prima partita contro l’Olanda in programma domenica e in generale di essere presenti ad Euro2024.