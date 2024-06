Conte sbarca a Napoli in compagnia: il primo blitz a Castel Volturno

Antonio Conte arriva finalmente a Napoli da nuovo allenatore del club azzurro: primo sopralluogo a Castel Volturno e sarà in compagnia

Il grande giorno è arrivato. Antonio Conte sbarca a Napoli. E’ la seconda notizia più importante della nuova era azzurra, dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio di questa collaborazione triennale con il club.

Il nuovo allenatore del Napoli arriva direttamente da Torino, con un volo diretto per l’aeroporto internazionale di Capodichino. Obiettivo? Iniziare l’avventura azzurra visitando il centro sportivo di Castel Volturno, dove la sua squadra si allenerà per almeno un altro anno. In seguito, De Laurentiis dovrà trovare una nuova location per gli allenamenti della prima squadra e magari anche del settore giovanile.

Nel frattempo, Antonio Conte non sbarca solo a Napoli. Infatti, il primo sopralluogo lo farà in compagnia del suo staff tecnico che gli sarà accanto per il resto della stagione.

Staff Conte a Castel Volturno: a Napoli inizia un nuovo capitolo

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Antonio Conte ha lasciato questa mattina Torino per recarsi nel capoluogo campano verso le ore 11. Dal finestrino del suo aereo ha potuto osservare la maestosità del Vesuvio, la bellezza del Golfo, le isole in lontananza che abbelliscono già un quadro da Museo del Louvre.

Ma l’estetica, ora, lascia il tempo che trova. Per mister Conte è arrivato il momento di “faticà”. Di lavorare. Come detto da lui stesso in uno dei primi messaggi ufficiali diffusi da nuovo allenatore del Napoli. Squadra avvisata: servirà pedalare per ritornare nelle posizioni di vertice del campionato. E non c’è tempo da perdere.

Quindi, dopo 10 anni dal blitz a Castel Volturno come ct della Nazionale, l’allenatore salentino torna nel centro sportivo del Napoli e lo farà in compagnia del suo nuovo staff. Lele Oriali avrà il compito di coordinare tutta la squadra allenatori; Christian Stellini sarà il vice; Gianluca Conte, il fratello del tecnico, figurerà come match analyst; Costantino Coratti sarà il preparatore atletico; nell’equipe c’è anche la novità Elvis Abbruscato, nuovo membro della squadra di Antonio che inizierà quest’esperienza con una prima squadra proprio a Napoli. Fino al 2023 è stato allenatore della Primavera del Mantova. Dello staff precedente resta Alejandro Rosalen, preparatore dei portieri, con ancora un contratto che lo lega al club azzurro.