Oaktree ‘cancella’ l’Inter, è saltato il pagamento: cambio di programma per la squadra di Simone Inzaghi in vista della nuova stagione

Cambio di programma per la nuova Inter targata Oaktree in vista della nuova stagione, la prima da neo presidente per Beppe Marotta.

La tournée in Cina, ‘sponsorizzata’ in modo particolare dall’ex presidente Zhang, non ci sarà più. Il viaggio era previsto a fine luglio, ma i piani del club nerazzurro sono cambiati. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i motivi sarebbero di campo ma anche economici: c’è infatti la necessità di concentrare gli allenamenti in vista di una lunghissima stagione. Ma non solo.

Inter, salta la tournée in Cina: ecco i motivi

Come riportato da ‘Relevo’ nella giornata di ieri, l’organizzazione della tournée sarebbe risultata insolvente e non avrebbe pagato i milioni promessi all’Inter e alle altre partecipanti.

Anche Atletico Madrid e Paris Saint-Germain non avrebbero garanzie economiche sul mini-torneo di preparazione estiva. Salta così il viaggio in Cina per Lautaro e compagni: Oaktree e Marotta cambiano i programmi dell’Inter post Zhang.