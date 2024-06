Grave infortunio, portato fuori in braccio

La sostituzione è stata inevitabile: un movimento innaturale ha causato la sua uscita dal campo. Ecco cosa è successo

Quello di giugno si segnala come un mese molto importante. Non sono pochi gli impegni ufficiali che continuano a tenere banco. In attesa dell’inizio degli Europei, infatti, a tenere banco sono anche i play off delle categorie minori.

Sotto questo punto di vista, non va affatto trascurato quanto successo nel corso della finale play off del Gruppo A di Serie C. Ad affrontarsi sono stati infatti Carrarese e Vicenza, con i padroni di casa che sono riusciti ad avere la meglio degli ospiti grazie al sigillo di Mattia Finotto al sesto minuto di gioco. Esultano i gialloblu, che grazie al pareggio dell’andata riescono a strappare il pass per la Serie B.

Notte fonda per il Vicenza, che ha dovuto fare i conti anche con il grave infortunio accorso a Franco Ferrari. A causa di un movimento innaturale, l‘attaccante argentino è stato costretto a chiedere il cambio. Subito grande apprensione in campo, con gli avversari che si sono immediatamente portati le mani in testa. Portato in braccio fuori dal perimetro di gioco, Ferrari è stato salutato dall’applauso sentito di tutto lo stadio di Carrara. Staremo a vedere quale sarà il responso degli esami a cui l’attaccante si sottoporrà nel corso delle prossime ore. Le prime sensazioni, però, non sono affatto positive.