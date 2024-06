Giuntoli ribalta la Juve: 65 milioni e addio choc

Cristiano Giuntoli al lavoro per cambiare il volto della Juventus, nei piani del ds un triplo addio per racimolare un super tesoretto

A breve, il nuovo ciclo della Juventus prenderà ufficialmente il via, con l’insediamento di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Sarà soltanto la prima mossa, per rivoluzionare dalle fondamenta la squadra e la sua filosofia.

Una Juve che poggerà su presupposti molto diversi rispetto al triennio appena concluso con Allegri, ma non potrebbe essere altrimenti, dati gli stravolgimenti anche societari intercorsi nel frattempo. Adesso, il timone è saldamente nelle mani di Cristiano Giuntoli. Che al nuovo allenatore cercherà di mettere a disposizione una rosa in linea con le sue richieste, con acquisti importanti. Ma al tempo stesso dovrà provvedere ad alcuni addii importanti per fare spazio nel bilancio. Nella mente del dirigente, starebbe prendendo corpo l’ipotesi di un triplo addio rivoluzionario.

Chiesa, Rabiot e Szczesny: tutti via, quanto guadagna la Juventus

Situazioni con alcune differenze, ma contrattualmente tutte molto delicate, quelle di Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny. Che potrebbero dire addio insieme alla Juventus nelle prossime settimane, con benefici notevoli per le casse del club.

Rinnovo in salita per l’attaccante, che la Juventus vorrebbe cedere ad almeno 25 milioni di euro. Durissima anche trattenere il francese, che a brevissimo andrà in scadenza. Manca un anno al portiere polacco, al posto del quale sta comunque già arrivando Di Gregorio. Con gli ingaggi lordi dei tre, il risparmio sarebbe di circa 40 milioni di euro. Il totale farebbe dunque un tesoretto di 65 milioni, molto utile per il mercato in entrata.