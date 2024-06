Soule e l’addio alla Juventus: scelta la destinazione

La Juventus è pronta a sacrificare Soule per finanziare la campagna acquisti. Piace anche a Roma e Napoli, ma entrambe escono sconfitte

Matias Soule potrebbe dire addio alla Juventus in questo calciomercato estivo. Il talento argentino è sulla lista sacrificabili di Giuntoli, tra quelli in sostanza utili a finanziare la campagna acquisti bianconera per Thiago Motta.

Su Soule è atteso il ritorno dell’Arabia, alla quale ha detto no a gennaio. Alla Juve erano stati proposti 30 milioni di euro, mentre ora la proposta potrebbe essere decisamente più alta, per la felicità di Giuntoli.

Si parla di 40 milioni come ‘obiettivo’ minimo del Football director bianconero per la cessione del calciatore di Mar del Plata, nel mirino pure delle big di Serie A come Roma e Napoli, oltre che di squadre della Premier League. ‘No’, invece, all’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, già scartata a gennaio dal giocatore. argentino.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Quale sarebbe la destinazione migliore per Matias #Soulé❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 8, 2024

Proprio il massimo campionato inglese ha trionfato nel sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri follower avevamo chiesto “quale sarebbe la destinazione migliore per Matias Soule“. La Premier ha vinto portandosi a casa il 44% dei voti. Escono sconfitte Roma e Napoli, che hanno preso rispettivamente il 36% e il 20% dei voti.