Euro 2024, ufficiali i numeri di maglia dell’Italia: ecco chi indosserà il 10

Svelati ufficialmente i numeri di maglia dell’Italia per la spedizione in Germania a Euro 2024: ecco chi indosserà la 10 tra Pellegrini e Barella

Una settimana all’inizio degli Europei dell’Italia di Spalletti, con l’esordio a Dortmund contro l’Albania. L’attesa cresce, gli Azzurri arrivano dallo 0-0 in amichevole con la Turchia e domani sera contro la Bosnia scenderanno in campo per l’ultimo test match. E la fiducia ad ora non sembra particolarmente alta da parte dei tifosi italiani. Ma si sa che la nostra Nazionale spesso è partita a fari spenti per poi stupire, facendo exploit nelle grandi occasioni. Ovviamente il gruppo del ct Spalletti spera di fare la stessa cosa anche stavolta.

Dopo i 26 convocati definitivi dell’allenatore, con un paio di dubbi e grattacapi per gli infortuni di Meret e Barella, l’attesa era per i numeri di maglia ufficiali. E in particolare per chi sarebbe stato l’eletto a vestire la storica 10. La corsa era sostanzialmente a due, tra Lorenzo Pellegrini e appunto Nicolò Barella. Alla fine la scelta è ricaduta sul favorito, ovvero il capitano della Roma che anche per caratteristiche è quello che più si avvicina al prototipo del ‘numero 10’, il trequartista che può inventare. La 7 va invece a Frattesi, la 9 del centravanti titolare è di Scamacca mentre a Chiesa va il 14. Barella indosserà la maglia 18, Fagioli la 21 e Raspadori la 11. Di seguito l’elenco completo del gruppo azzurro: 1 Gianluigi DONNARUMMA, 2 Giovanni DI LORENZO, 3 Federico DIMARCO, 4 Alessandro BUONGIORNO, 5 Riccardo CALAFIORI, 6 Federico GATTI, 7 Davide FRATTESI, 8 JORGINHO, 9 Gianluca SCAMACCA, 10 Lorenzo PELLEGRINI, 11 Giacomo RASPADORI, 12 Guglielmo VICARIO, 13 Matteo DARMIAN, 14 Federico CHIESA, 15 Raoul BELLANOVA, 16 Bryan CRISTANTE, 17 Gianluca MANCINI, 18 Nicolò BARELLA, 19 Mateo RETEGUI, 20 Mattia ZACCAGNI, 21 Nicolò FAGIOLI, 22 Stephan EL SHAARAWY, 23 Alessandro BASTONI, 24 Andrea CAMBIASO, 25 Michael FOLORUNSHO, 26 Alex MERET.