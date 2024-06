“Desideravo continuare”: UFFICIALE Udinese, Pozzo non conferma Cannavaro

L’Udinese manda via Cannavaro nonostante la salvezza ottenuta. L’amarezza del tecnico: “A disposizione della società in modo incondizionato”

È già finita l’avventura di Fabio Cannavaro alla guida dell’Udinese. Nonostante la salvezza ottenuta, il club della famiglia Pozzo ha deciso di non confermare il tecnico napoletano. Ad annunciarlo, senza nascondere l’amarezza e il fastidio per la scelta, è stato lo stesso Cannavaro attraverso il suo profilo Instagram.

“Il Presidente Pozzo mi ha comunicato oggi la decisione della società di non continuare il nostro rapporto professionale – inizia così il post di Cannavaro – Lo ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa, e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio che nell’ultimo mese e mezzo di campionato ci ha portato a compiere una grande ed emozionante impresa”.

“Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli – sottolinea Cannavaro – una terra che mi è entrata nel cuore così come la sua gente, e per questo e mi ero messo a disposizione della società in modo incondizionato. Auguro alla società , ai giocatori ed agli splendidi tifosi dell’Udinese i migliori successi”.