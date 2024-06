Chiesa dalla Juve all’Inter, data della firma e annuncio: “È reale”

La Juventus è pronta a liberarsi di Chiesa viste le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Su di lui Roma e Napoli

Continua a tenere banco il ‘caso’ Chiesa. La Juventus ha un accordo con l’agente Ramadani affinché venga trovata una nuova sistemazione al figlio d’arte, stante le difficoltà per il rinnovo del contratto sempre in scadenza a giugno 2025. Chiesa piace molto alla Roma, che la prossima settimana incontrerà lo stesso Ramadani, come al Napoli di Antonio Conte.

In queste ore, tuttavia, sta emergendo pure la pista Inter. Per i nerazzurri, però, la pista legata al classe ’97 è in prospettiva 2025, quindi come eventuale operazione a costo zero. L’ennesima del neo Presidente nerazzurro Beppe Marotta.

“Sembra ci sia un interesse reale per quella che l’altro giorno era solo una provocazione, ovvero Chiesa – ha detto Marco Barzaghi di ‘Sportmediaset’ sul suo canale Youtube – Per molti non funzionerebbe nel 3-5-2 di Inzaghi, però l’allenatore dell’Inter pesso riesce a trasformare i giocatori e a fargli toccare delle vette mai toccate. Basti pensare a Calhanoglu e Dimarco“.

“Si è inserito fortemente il Napoli, dato che Conte lo stima tantissimo, poi c’è la Roma, ma l’Inter osserva e potrebbe farci un pensierino tra un anno, nel caso in cui non trovasse un accordo o una squadra pronta ad acquistarlo ora – sottolinea Barzaghi in conclusione – Non è un mistero che Marotta e Ausilio lo apprezzino, potrebbe essere un ottimo acquisto fra un anno”.