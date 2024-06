Ha detto sì alla Juve: super colpo dalla Premier con lo scambio

C’è già il sì alla Juve, possibile scambio per il colpo in Premier League. Non solo Douglas Luiz dall’Aston Villa: tutti gli aggiornamenti di calciomercato

In attesa dell’ufficialità di Thiago Motta, la dirigenza della Juventus è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione.

La squadra bianconera tornerà impegnata su più fronti, dal ritorno in Champions League alla Supercoppa italiana e al nuovo Mondiale per club. Giuntoli ed il suo staff sono così al lavoro per allargare e rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore. I nomi ormai noti, in cima alla lista della dirigenza, sono quelli di Calafiori, Koopmeiners e Douglas Luiz. Di Gregorio, invece, è un colpo già chiuso. Nelle ultime ore, però, stanno risalendo anche le quotazioni di Greenwood, profilo già accostato ai bianconeri negli scorsi mesi.

Calciomercato Juve, possibile scambio per Greenwood: tutti i dettagli

L’attaccante inglese di proprietà del Manchester United si è rilanciato in prestito al Getafe e fa gola anche alla Juve.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe il sì del calciatore che avrebbe già dato il proprio gradimento. La valutazione del Manchester United, però, è di almeno 35-40 milioni: possibile l’inserimento nella trattativa di Iling-Junior. Staremo a vedere.