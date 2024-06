Entra in scena Conte: incontro e Juventus più lontana

Prime mosse di mercato per Antonio Conte dopo la firma e l’ufficialità dell’arrivo al Napoli: il tecnico salentino mette i bastoni tra le ruote all’ex Juventus

Il Napoli riparte da Antonio Conte, ufficializzato nei giorni scorsi dal patron De Laurentiis per la panchina dei partenopei.

Presentazione in grande stile fissata la prossima settimana per l’allenatore salentino, che già si è attivato sul mercato per rinforzare la rosa e puntare per il vertice della classifica nel prossimo campionato. Non è un mistero il debole dell’ex Ct della Nazionale per Romelu Lukaku, che lascerà la Roma dopo il prestito per tornare al Chelsea. Il bomber belga è il primo obiettivo per l’attacco per sostituire il partente Osimhen.

Calciomercato Juventus, Conte blocca Di Lorenzo al Napoli

A stuzzicare Conte è inoltre anche Federico Chiesa, il cui futuro alla Juventus rimane in bilico viste le difficoltà per il rinnovo di contratto.

Il Napoli eventualmente dovrà vedersela con la Roma e i club di Premier League per il numero 7 bianconero, mentre Conte insieme al nuovo Ds Manna cercherà di convincere Di Lorenzo a restare e a bloccare un’ipotetica partenza del capitano, corteggiato proprio dalla Juve. L’allenatore salentino è pronto a prendere in mano la situazione e starebbe pianificando un incontro con l’agente del difensore per ribadirgli la sua fiducia e confermare la centralità di Di Lorenzo nel nuovo corso del Napoli. Attualmente il nazionale azzurro è sotto contratto fino al 2027, con opzione per un altro anno, con la società partenopea.