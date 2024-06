“Va al Milan”: il tecnico di Serie A svela il colpo rossonero

Il Milan può chiudere il primo colpo del suo calciomercato: il tecnico di Serie A svela che sarà rossonero il prossimo anno

La rivoluzione Milan sta per partire e può trasformare completamente la squadra rossonera. La prima mossa, probabilmente la più importante, è sulla panchina: via Stefano Pioli, dentro Paulo Fonseca che aspetta soltanto di essere ufficializzato come nuovo allenatore.

Poi sarà la volta di costruire la squadra: il Milan ha già fatto sapere di essere pronto a pagare la clausola di Zirkzee, anche se il Bologna nega di aver ricevuto comunicazione al riguardo. Serve trovare la quadra con l’entourage del calciatore ed ha questo si sta lavorando con l’olandese che rappresenta l’obiettivo prioritario per l’attacco.

Non c’è però soltanto il reparto offensivo da rinforzare: anche il centrocampo ha bisogno di volti nuovi e il profilo individuato come quello giusto è Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della Nazionale francese. Proprio di lui ha parlato un suo ex compagno di squadra, ora allenatore del Como appena approdato in Serie A: Cesc Fabregas.

Calciomercato Milan, Fabregas sicuro: “Fofana rossonero”

L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona ha parlato alla ‘BBC’ proprio del futuro del suo ex compagno di squadra ed è sembrato molto convinto di un suo trasferimento al Milan quest’estate.

Fabregas, infatti, ha dichiarato: “Conosco Fofana, ho giocato con lui. Non ho mai sentito parlare del Manchester United, ho sentito che può andare al Milan perché probabilmente ci andrà Fonseca e si conoscono: vediamo”. Il 25enne ha il contratto in scadenza con il Monaco nel 2025 e una valutazione intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan spera di chiudere per una cifra non superiore ai 20 milioni, ma deve fare i conti con la concorrenza anche del Paris Saint-Germain e dell’Atletico Madrid.