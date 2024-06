Svendita obbligata in Premier League: Juventus e Milan esultano

Situazione delicata in Premier League, cessioni a raffica: possono approfittarne Juventus e Milan, ecco come

Il calciomercato entra già nel vivo, con i principali club nostrani presto pronti a muoversi per le prime operazioni, dopo aver risolto, per chi di dovere, le questioni legate alla panchina. Il Napoli ha ufficializzato Conte, presto arriverà il momento anche per Juventus e Milan, con Thiago Motta e Fonseca.

Fondamentale non sbagliare le mosse per bianconeri e rossoneri, chiamati a essere le prime antagoniste dell’Inter campione d’Italia. Per entrambe, può arrivare un assist mica male dalla delicata situazione in Premier League, dove diversi club si trovano alle strette e saranno obbligati, a breve, a cessioni a raffica.

Premier League, problemi con il Fair Play Finanziario: Douglas Luiz, Cash e gli altri che interessano a Juventus e Milan

Ricordiamo infatti che in Inghilterra, dal punto di vista finanziario, le società sono obbligate, in un triennio, a non sforare i 105 milioni di sterline di passivo per quanto concerne le operazioni di mercato. E questo mette nei guai, nello specifico, Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Everton, Leicester e Nottingham Forrest.

Everton e Nottingham quest’anno hanno già ricevuto una penalizzazione in classifica, per questo problema. Per tutti i sei club coinvolti, la necessità è di addivenire a delle cessioni pesanti entro il 30 giugno, per non incorrere in una violazione delle norme e in una successiva penalità.

In casa Aston Villa, la Juventus può tornare su Douglas Luiz, centrocampista per il quale può entrare in gioco McKennie nella trattativa. Discorsi pronti a riaprirsi, così come per il Milan, che segue come laterale destro Cash.

Occhio anche al Chelsea, che tra i cedibili mette Maatsen, Gallagher, ma anche Chalobah e Broja, seguiti in passato da diversi club italiani e che dunque possono tornare d’attualità. Per quanto riguarda gli altri club: il Newcastle potrebbe dover rinunciare a Bruno Guimaraes e Isak, veri e propri pezzi da novanta; l’Everton mette in lista di sbarco qualcuno tra Onana, Calvert-Lewin e Branthwaite; Mavididi, Fatawu e Dewsbury-Hall i giocatori a rischio per il Leicester neopromosso; per il Nottingham, potrebbe occorrere qualche cessione tra i vari Hudson-Odoi, Gibbs-White, Elanga e Murillo.