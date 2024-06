Maxi stangata dopo il pugno: UFFICIALE, è squalifica record

Il calciatore è stato punito ufficialmente per l’atto di violenza nei confronti del proprio avversario

Squalifica esemplare da parte del Comitato Arbitrale nei confronti del calciatore, punito per aver perso il controllo nel bel mezzo dell’incontro ufficiale ed aver scagliato un gancio sinistro con particolare veemenza nei confronti del proprio avversario.

Una maxi stangata pari a sei mesi di squalifica destinata ad entrare nella storia. Quanto avvenuto nel corso del Mondiale della Kings League, la nota competizione ideata da Gerard Piqué, non trova infatti precedenti simili all’interno dello stesso torneo. Si tratta in assoluto del periodo di squalifica più lungo che sia mai stato assegnato nella storia della Kings League, anche al di fuori del Mondiale in Messico.

E’ stato un comitato arbitrale indipendente a rivedere più volte l’episodio incriminato e decidere di punire severamente il calciatore di ‘Muchahos’, Juan Hernandez. La sfida andata in scena la scorsa notte ha poi visto la vittoria finale per 7-3 di ‘Furia’, formazione brasiliana di cui è presidente Neymar che ha dunque ottenuto l’accesso ai quarti di finale. L’obiettivo da parte del comitato è quello di dare l’esempio in vista del futuro affinché certi episodi possano rimanere al di fuori dalla Kings League.