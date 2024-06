L’annuncio che sconvolge il mercato: beffa a Conte, “andrà alla Juve”

Valutazione sugli 8 milioni di euro, dal Napoli alla Juventus: ecco le ultime di calciomercato nella diretta Twitch di Tv Play

Conte ma anche Juve nella diretta Twitch di Tv Play. L’ospite Paolo Bargiggia si è sbilanciato sul calciomercato e sull’operazione che vedrebbe coinvolti il Napoli e il club bianconero: “Sono quasi certo che dovranno trovare un sostituto”, ha esordito riferendosi a un calciatore degli azzurri.

Il nome è ovviamente quello di Di Lorenzo, il quale ha chiesto ufficialmente la cessione. Il capitano dei partenopei avrebbe già un’intesa di massima con Giuntoli, suo Ds al Napoli e attuale Football director della Juventus. “Alla fine si farà liberare per andare a Torino“, è convinto Bargiggia.

“Di Lorenzo andrà alla Juve – ha aggiunto – Vedrete che in qualche modo l’affare si concretizzerà“. In scadenza nel 2028, con il contratto rinnovato appena un anno fa, il terzino “viene valutato da Giuntoli sugli 8 milioni di euro”. Per il Napoli, invece, ne vale almeno 20.

🔴 “Questa cosa è molto provinciale…”, @Paolo_Bargiggia netto sull’entusiasmo generatosi per Antonio #Conte al #Napoli 👀 Che ne pensate della riflessione del giornalista? pic.twitter.com/TKxrca4IeH — TVPLAY (@tvplayofficial) June 5, 2024

Napoli, agente Di Lorenzo: “Farò di tutto per esaudire la sua volontà”

Sempre a Tv Play, l’agente di Di Lorenzo ha ribadito l’intenzione del suo assistito di lasciare Napoli, nonostante Conte voglia puntarci: “Il nostro pensiero rimane quello espresso fino all’ultima intervista rilasciata“, le parole di Mario Giuffredi.

“Io continuerò a fare il mio lavoro secondo il mio pensiero, nell’interesse esclusivo del mio assistito, facendo di tutto per esaudire la sua volontà. Tutto questo senza possibilità di condizionamenti da parte di nulla e nessuno”, ha concluso Giuffredi.