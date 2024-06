Juventus, due nuovi innesti: già depositato il contratto

La rivoluzione della Juventus continua e non passa solamente attraverso campo e panchina. Aggiunti nuovi tasselli al fianco di Cristiano Giuntoli

La Juventus ha intrapreso un nuovo tipo di percorso che passa prima di tutto da un cambio radicale in panchina. È attesa prossimamente l’ufficialità di Thiago Motta come nuova guida tecnica, ma al contempo Giuntoli e soci sono già al lavoro per costruire la rosa del domani.

Parallelamente alle questioni di natura tecnica, il club piemontese sta anche ampliando il ventaglio di opzioni dirigenziali, ed in questo senso va ad inquadrarsi l’arrivo di Giuseppe Pompilio, storico collaboratore dello stesso Giuntoli del quale è stato depositato il contratto, e che ha quindi preso posto alla Continassa, andando a legarsi nuovamente con l’ex Napoli.

Sempre nello staff dell’attuale Football Director è in arrivo anche Stefano Stefanelli, che lascia carica di Ds del Pisa. Anche in questo caso non mancano collaborazioni in passato con Giuntoli: è stato responsabile dell’Under 19 del Napoli quando era in Campania, il tutto senza dimenticare il buon lavoro svolto anche in realtà come Vis Pesaro e Carpi, prima di approdare a Cesena, Pistoia e dunque Pisa.

Calciomercato Juve, doppio innesto: da Pompilio a Stefanelli

Entrambi i nuovi dirigenti sono laureati in giurisprudenza e vantano lunghi trascorsi nel mondo del calcio. Pompilio in particolare sarà il braccio destro di Giuntoli dopo aver collaborato in maniera estremamente fruttuosa sia col Carpi che soprattutto a Napoli, tra gli artefici dello storico scudetto azzurro. Un percorso che i tifosi della Juventus sperano certamente di rivedere a Torino.

Intanto al netto del quadro dirigenziale la Juventus è concentrata naturalmente sull’arrivo in panchina di Thiago Motta che dovrebbe firmare prossimamente iniziando una nuova era lontano da quel Bologna che ha saputo trascinare in Champions League e che ora è finito nelle mani di Vincenzo Italiano.