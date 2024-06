Juve-Rocchi, nuovo scontro: la lettera dell’avvocato è durissima

Il mondo Juventus torna a scontrarsi con gli arbitri e in particolare con Gianluca Rocchi: la lettera dell’avvocato è chiarissima

Negli ultimi anni in Italia le polemiche arbitrali sono diventate sempre più parte integrante delle discussioni calcistiche. Spesso a far più clamore sono state proprio le prestazioni dei direttori di gara piuttosto che quelle dei giocatori in campo o gli allenatori. L’introduzione del Var non ha assolutamente invertito la rotta, anzi in molti casi è stato il contrario. Anche se di errori ne sono stati cancellati parecchi. E anche le dichiarazioni dei vertici arbitrali diverse volte hanno fatto storcere il naso ai tifosi.

Come quelle del designatore Gianluca Rocchi, che un paio di giorni fa ha tenuto una conferenza stampa in cui ha fatto un recap dell’anno, tracciando un bilancio di quella che è stata la stagione in Serie A e B. “Non abbiamo avuto particolari problemi sui rigori, ad eccezione di quello in Juve-Bologna”, le parole dell’ex fischietto fiorentino. Il riferimento è al fallo subito da Ndoye, e non ha fatto decisamente piacere ai tifosi bianconeri. Una sorta di nuovo round dopo lo sfogo ormai diventato storico di Allegri nella finale di Coppa Italia: “Vergogna! Dov’è Rocchi?” Tanto che il legale di ‘Fondazione Jdentità Bianconera’, che si occupa di tutelare gli interessi dei sostenitori juventini, ha scritto e pubblicato una lettera indirizzata proprio a Rocchi: “Una voce “super partes” ci offre una visione distorta della realtà accumunando i colori bianconeri rigorosamente a episodi favorevoli e dimenticando tutti quelli avversi”.

I tifosi della Juve rispondono a Rocchi: “Informazione distorta”. Lettera dell’avvocato

In particolare, la missiva dell’avvocato Vincenzo Mosca, facendo riferimento appunto alle parole di Gianluca Rocchi sul rigore non assegnato al Bologna contro la Juve, ha un obiettivo molto preciso: “Spiace dover rilevare che, ancora una volta, il nome della Juventus, pur a fronte di una decisione avallata da quattro arbitri, sia tirato in ballo come esempio negativo dal designatore arbitrale quando, di contro, nella stessa partita, sono stati riscontrati almeno due episodi a sfavore della Juventus. Ricordiamo che nella corrente stagione la Juventus, di tutte e venti le squadre di Serie A, è l’unica a non aver mai avuto nemmeno una On Field Review a proprio favore. Di contro la Juventus è quella, tra le “grandi” della Serie A, con più chiamate VAR contro (8) e quella con meno rigori a favore (5)”.

“Pertanto – continua la lettera di ‘Jdentità Bianconera’ – riteniamo che quanto dichiarato dal Designatore Rocchi abbia fornito una informazione distorta alla platea indistinta dei tifosi italiani e stranieri indotti, ancora una volta, a pensare che la Juventus sia, in qualche modo, favorita dagli errori. […] La Fondazione Jdentità Bianconera, appare doveroso precisare a questo punto, non opera a tutela della Juventus F.C. S.p.a., ma esclusivamente dei suoi tifosi, che si onora di rappresentare: tuttavia annovera tra i suoi soci un buon numero di azionisti, che subiscono danni patrimoniali nel caso di affermazioni che possano, come nel caso di specie, cagionare oscillazioni del titolo in borsa. Avrà compreso che quanto precede viene formulato con l’auspicio che gli arbitri adottino maggiore cautela nell’affrontare gli episodi, senza confidare nel silenzio di questa o quella società e per questo nominata, adottando il medesimo atteggiamento comunicativo nei confronti di tutte le squadre che partecipano al campionato”.