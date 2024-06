Dal Napoli alla Juve: il contratto è saltato

Intreccio di calciomercato tra il Napoli di Conte e la Juventus: il contratto salta, che cosa sta succedendo

Sarà una stagione calcistica senza dubbio molto intensa, con uno dei tanti motivi di interesse rappresentato dalla nuova sfida di Antonio Conte al suo passato. Appena arrivato sulla panchina del Napoli, l’ex Ct della Nazionale sfiderà per il campionato sia l’Inter campione d’Italia che la Juventus, squadre cui ha legato il proprio nome in campo e fuori.

La rivalità tra azzurri e bianconeri andrà a rinfocolarsi, già a partire da questi giorni, con la sfida a distanza sul mercato, per accaparrarsi i giocatori migliori e mettere le basi per un torneo di vertice. Occhio in particolare a quanto sta accadendo in Spagna, con un obiettivo di entrambe che torna d’attualità.

Sia al Napoli che alla Juventus è stato accostato, non molto tempo fa, Guido Rodriguez, centrocampista argentino in procinto di lasciare il Betis. Per il giocatore, era entrato in scena il Barcellona, trovando un accordo verbale per un contratto di due anni con opzione per il terzo. Tuttavia, come riportato da ‘Sport’, il giocatore interessava soprattutto a Xavi. Invece, con l’arrivo in panchina di Flick, dopo averne parlato con il tecnico tedesco il club ha deciso di rivolgersi altrove, su altro tipo di profili per il centrocampo, come Mikel Merino. A questo punto, Napoli e Juventus, se interessate, possono puntare a fare la propria mossa.