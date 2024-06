Lukaku, l’annuncio all’improvviso: avvertimento al Milan e non solo

Romelu Lukaku prende la parola e fa un annuncio importante sul suo futuro: gli scenari per il belga, anche in chiave Serie A

Il suo è uno dei nomi più caldi del momento sul mercato e attira diversi interessamenti. Parliamo, del resto, di un attaccante in grado di spostare gli equilibri. Romelu Lukaku con la Roma ha disputato una buona stagione. Tornerà al Chelsea, niente riscatto da parte dei giallorossi, ma ci pensano diversi club nostrani a riportarlo subito in Serie A.

Nel frattempo, Lukaku, intervenuto a ‘Rtl Sports’, ha spiegato una delle sue intenzioni per il futuro. “Mi mancano mia madre e i miei figli, mi manca il Belgio, l’ho lasciato a 18 anni – ha dichiarato – Ritorno all’Anderlecht? Ci sarà di sicuro, molto prima di quanto si possa pensare”.

Un ritorno in patria, in ogni caso, è da escludere per l’immediato. E su di lui ci sono Milan e Napoli. Il giocatore non ha particolari preclusioni, al momento la situazione è aperta. Da parte dei rossoneri, però, c’è l’intenzione di prenderlo soltanto in prestito dai ‘Blues’. Nel frattempo, Conte, che ha appena firmato con i partenopei, lo ha chiamato più volte per sondare la sua disponibilità a raggiungerlo in azzurro e ricomporre la coppia che fu grande all’Inter dal 2019 al 2021.