Conte al Napoli, le prossime tappe e chi lo seguirà

Antonio Conte ha firmato per il Napoli, ma la città resta in standby: ecco quando è previsto il suo arrivo e chi sono i componenti dello staff

L’annuncio è finalmente arrivato: Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ha già registrato il primo video da diffondere ai tifosi azzurri, con tanto di ‘Forza Napoli’. La piazza è in fermento e non vede l’ora di abbracciarlo. Ma quando arriverà questo giorno?

Non presto. Questa è una prima risposta che Calciomercato.it può registrare. Infatti, Antonio Conte non si recherà immediatamente a Napoli, ma attenderà qualche giorno. Prima dovrà fare ritorno a casa, a Torino. Il suo ingresso a Napoli da allenatore è previsto nei giorni legati alla presentazione ufficiale, che a questo punto potrebbe slittare direttamente alla prossima settimana. A Castel Volturno, però, è previsto l’arrivo di alcuni collaboratori dello staff di Antonio Conte: ecco chi figura nel roster degli allenatori.

Antonio Conte, la presentazione e l’arrivo dello staff

Nello staff di Antonio Conte è stato confermato Cristian Stellini, già ex giocatore allenato dal mister e poi diventato suo stretto collaboratore a Siena, alla Juve, all’Inter e al Tottenham. I preparatori atletici saranno Stefano Bruno e Costantino Coratti. Il preparatore dei portieri resterà Alejandro Rosalen, dal 2021 al Napoli. Il match analyst, invece, sarà il fratello dell’allenatore, già al suo fianco nelle esperienze all’Atalanta, in Nazionale, al Chelsea, all’Inter e al Tottenham.

Gianluca Conte dovrebbe far visita al centro sportivo di Castel Volturno nella giornata di giovedì. Al suo seguito anche Lele Oriali, ex campione del Mondo e fido collaboratore di Conte. Il mister ha fortemente voluto la bandiera dell’Inter, fondamentale per la raggiunta dello Scudetto in nerazzurro. Fino all’arrivo di Luciano Spalletti in Nazionale, Oriali è stato anche membro dello staff tecnico della Nazionale. Da un anno libero, ora è pronto ad una nuova avventura, sempre con tinte azzurre, ma all’ombra del Vesuvio.

La vera e propria novità dello staff del tecnico leccese si chiama Elvis Abbruscato. Dal 2016 si occupa di giovani. E’ stato anche collaboratore di Daniele Franceschini nella Nazionale Under 18. Di recente, invece, ha allenato la Primavera del Mantova.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale di Antonio Conte, bisognerà attendere qualche giorno in più. Come preannunciato, sarà con ogni probabilità la settimana prossima. L’evento potrebbe essere una semplice conferenza stampa a Castel Volturno, ma il Napoli sta ragionando anche a qualcosa di più grande. Saltato l’accordo per il Teatro San Carlo, si tenta la strada per il Palazzo Reale o anche lo stadio Maradona, come suggerito dal Comune.

Infatti, nonostante i tanti concerti imminenti all’interno dell’impianto, è possibile aprire una zona ai tifosi e alla stampa per presentare su un palchetto Antonio Conte all’interno del Maradona. Una manifestazione che per certi versi ricorderebbe proprio quella di 40 anni fa di Diego, davanti ad un gremito San Paolo accorso per l’acquisto più caro di sempre di un calciatore fino al 1984.