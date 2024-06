Allegri si vendica di Giuntoli e della Juve: nuovo club insieme a Rabiot

Allegri potrebbe ripartire subito e da una delle panchine più prestigiose al mondo, insieme al suo ‘fedelissimo’ Rabiot. Le ultime

Allegri ha già un nuovo club? Non sono in pochi a pensarlo, dopo che il tecnico si è accordato con la Juventus risolvendo il contratto – con annessa buonuscita – in scadenza a giugno 2025. Ora è libero da qualsiasi vincolo, libero di accomodarsi su un’altra panchina.

Allegri riparte subito? Nella diretta Twitch di ‘Juventibus’, il giornalista di fede bianconera Angelini lancia, anzi rilancia con forza l’ipotesi Premier. Nella fattispecie la pista Manchester United, che ancora non ha sciolto le riserve sul post ten Hag.

In verità non le ha sciolte nemmeno sull’esonero o meno dell’olandese, che non è escluso possa aver salvato la cadrega battendo il Manchester City in finale di FA Cup: “Perché si sono messi d’accordo Allegri e la Juventus? Secondo me perché Allegri ha un’offerta in mano – ha detto Angelini – Allegri potrebbe finire al Manchester United”.

Allegri-Manchester United: “Azione di disturbo per Rabiot”

Angelini affonda il coltello nella piaga, parlando di possibile ‘vendetta’ allegriana nei confronti del nemico Giuntoli. Ovvero di assalto a Rabiot, ancora in scadenza, da parte di Allegri qualora ripartisse per davvero dai ‘Red Devils’.

“Potrebbe esserci un azione di disturbo per Rabiot, al quale è stato offerto dalla Juventus un pluriennale serio, importante molto strutturato”. Per la precisione, un biennale alle stesse cifre attuali, circa 7 netti più bonus. “Quello che porterebbe Rabiot lontano dalla Juve, sarebbe solo un’offerta molto più alta – sottolinea Angelini – Il francese sta molto bene a Torino”.