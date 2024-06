Djokovic ko, Sinner è nella storia: è il nuovo numero uno ATP

Novak Djokovic si ritira dal Roland Garros, per Jannik Sinner si spalancano le porte della vetta del ranking ATP

Jannik Sinner è arrivato in vetta. L’azzurro, testa di serie numero due al Roland Garros, da lunedì sarà primo in classifica ATP, grazie al ritiro dal torneo parigino di Novak Djokovic.

Il serbo, con problemi al ginocchio ieri nel match contro Cerundolo, era riuscito, pur soffrendo, a rimontare l’argentino al quinto set. Ma gli esami medici di oggi non gli hanno lasciato scampo. Forfait obbligato per la lesione al menisco mediale, a questo punto probabile che debba rinunciare anche a Wimbledon. Per mantenere il primato, Djokovic avrebbe dovuto raggiungere almeno la finale.