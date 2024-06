“Zero interesse”: colpi dalla Roma per il suo Fenerbahce, l’annuncio di Mourinho

“Zero interesse”: colpi dalla Roma per il suo Fenerbahce, è arrivato l’annuncio di Josè Mourinho. Le parole dell’ex allenatore giallorosso

Josè Mourinho riparte dalla Turchia e dal Fenerbahce. Il tecnico portoghese, reduce dall’esonero a Roma, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa.

Non è mancata la frecciatina nei confronti della società giallorossa. Parlando del calciomercato estivo e degli obiettivi in entrata, infatti, lo ‘Special One’ ha annunciato: “Mercato? Non ne abbiamo ancora parlato, ma posso dirvi che ho zero interesse per i giocatori della Roma“.

Mou ha già fissato l’obiettivo stagionale del suo Fenerbahce: “Non lo prometto, ma il nostro obiettivo principale è vincere la Super Lig. Rispettiamo le altre tre squadre che lottano per il campionato. Ho giocato sei finali in Europa e ne ho vinte cinque, ma dobbiamo andare passo dopo passo”. L’ultima esperienza alla Roma è già dimenticata.