Rabiot ha già risposto alla Juventus: la scelta sul rinnovo

La Juventus attende la risposta di Rabiot sul rinnovo di contratto: il centrocampista francese ha chiesto tempo, i dettagli

Una Juventus nuova, nei protagonisti e nelle idee. Questo il piano di Giuntoli che ha scelto Thiago Motta per il nuovo progetto bianconero.

Una scelta che presto sarà formalizzata con le firme sui contratti e gli annunci ufficiali, mentre il dirigente è già al lavoro per la costruzione di una squadra che possa tornare a vincere in campionato. La rosa sarà modellata sulla base dei desideri del nuovo allenatore e qualche nodo da risolvere c’è: quello più complicato riguarda Federico Chiesa che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e che potrebbe non far parte dei piani del nuovo tecnico.

Un Thiago Motta che allenerebbe volentieri Adrien Rabiot, l’altro nodo da sciogliere il prima possibile per la formazione bianconera. Il francese è in scadenza di contratto ed ha ricevuto una proposta dalla società piemontese per un biennale con opzione per il terzo anno e un ingaggio intorno ai sette milioni di euro, oltre all’idea di affidargli la fascia di capitano.

Calciomercato Juventus, la risposta di Rabiot sul rinnovo

Una proposta sulla quale ora il francese sta riflettendo e presto arriverà la sua risposta ufficiale che metterà, in un verso o nell’altro, la parola fine alla questione.

A parlare del futuro di Rabiot è stato Ciro Venerato alla ‘Rai’ affermando che il francese “ha chiesto a Giuntoli altri 15 giorni di tempo prima di rinnovare o meno”. Due settimane di riflessioni quindi per l’ex Psg al quale non mancano di certo le proposte da parte di altri club. Lo ha confermato anche Deschamps, ct della Francia, in un’intervista alla ‘Gazzetta dello sport: “So che sta bene a Torino, dove è rimasto lo scorso anno senza Champions che la prossima stagione potrebbe giocare. Tocca a lui decidere, è libero ed ha molta scelta”.