Addio Milan, è fatta con il Chelsea: visite mediche prenotate

E’ arrivato l’ok del calciatore al contratto con il Chelsea, l’affare è in dirittura d’arrivo

Inizia ad accendersi il calciomercato con i primi colpi in arrivo. A sferrare un assalto decisivo nelle scorse ore ci ha pensato in Chelsea, che sta per chiudere un acquisto a titolo definitivo. Una trattativa fortemente voluta dai ‘Blues’ per sostituire l’addio già annunciato di Thiago Silva e che taglia fuori definitivamente il Milan. Il club, infatti, ha già prenotato le visite mediche per settimana prossima.

Nonostante i rumor degli ultimi mesi sul difensore arrivato in scadenza di contratto con il Fulham, ad avere la meglio nella corsa per Tosin Adarabioyo è stato proprio il Chelsea. Il centrale inglese era stato a lungo osservato dai rossoneri come possibile colpo a parametro zero per rinnovare il reparto arretrato in vista della prossima stagione, dopo un’annata non particolarmente fortunata per i difensori del Milan sotto l’aspetto fisico. Il club, tra l’altro, ha già salutato ufficialmente Simon Kjaer, anche lui in scadenza e fuori dai piani futuri della società.

Sul classe 1997 Adarabioyo, cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, la concorrenza era parecchio elevata. In Italia, ad esempio, dei timidi sondaggi in passato erano stati fatti anche dall’Inter. Ma è soprattutto in Inghilterra che il ragazzo ha avuto l’imbarazzo della scelta prima di accettare la proposta convincente del Chelsea. In particolare il Newcastle ha tentato sino all’ultimo istante di riuscire a far suo il colpo per la difesa, prima di essere beffato dall’assalto vincente del club londinese.

Calciomercato Milan, sfuma Adarabioyo: accordo totale con il Chelsea

Come rivelato da ‘Sky Sport UK’, Tosin Adarabioyo – che da tempo aveva rifiutato la proposta per il rinnovo con il Fulham – ha raggiunto un’intesa totale con il Chelsea sulla base di un contratto molto lungo.

Trattativa praticamente definita in tutti i suoi dettagli, a tal punto che la stessa società di Londra ha già prenotato le visite mediche del difensore per l’inizio della prossima settimana. Come detto, Adarabioyo andrà a rimpiazzare all’interno dell’organico la partenza dell’esperto Thiago Silva, pronto a tornare in Brasile dal 1° luglio con la maglia del suo Fluminense.