Dietrofront improvviso: Inter, resta senza rinnovo

Può cambiare la strategia in casa Inter con la novità che arriva direttamente dal calciomercato: nerazzurro anche senza firma

Il rinnovo di Lautaro Martinez è fatto, ora tocca a Barella e Simone Inzaghi. L’Inter riparte dalle sue certezze e lo fa blindando i pilastri della seconda stella.

Oaktree ha garantito continuità sportiva e manageriale e i primi passi vanno in questa direzione. Sul mercato Marotta si è già mosso in largo anticipo, piazzando i colpi Taremi e Zielinski, ora può permettersi il lusso di attendere e valutare con attenzione le prossime mosse. La priorità va ai rinnovi e soprattutto a quello di Denzil Dumfries: è la situazione dell’olandese che deve essere risolta il prima possibile per capire poi le mosse da fare in entrata e in uscita.

La questione è nota: Dumfries è in scadenza nel 2025 e, al momento, la trattativa per il rinnovo non ha portato frutti. Ecco perché da settimane si parla di lui come di un possibile sacrificato, con la società pronta a cederlo per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Ora però arriva una novità al riguardo, con una possibile inversione di tendenza.

Dumfries resta all’Inter: lo scenario a sorpresa

Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, infatti, l’Inter starebbe ragionando anche sulla possibilità di tenere Dumfries in scadenza.

Il rischio di perderlo poi a zero è concreto e non piace alla dirigenza nerazzurra, ma una valutazione sulla sua permanenza verrà fatta. Senza un’offerta che soddisfi le richieste interiste e considerando la necessità di andare ad acquistare poi un esterno destro titolare (tale lo considera Inzaghi), ecco che non sarebbe più da scartare a priori un Dumfries che resta nerazzurro pur senza rinnovo di contratto.