Dal Milan alla Lazio: Lotito porta il centrocampista nella Capitale

Il Milan deve fare i conti con la concorrenza della Lazio. Anche i biancocelesti sulle tracce del giocatore, pronto a tornare in Italia

Tra le prioritĂ del Milan c’è anche l’acquisto di un centrocampista. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono chiamati a mettere le mani su un mediano, un calciatore che possa supportare la difesa.

Negli ultimi giorni si sta scaldando parecchio la pista che porta i rossoneri a Monaco, dove gioca Fofana. Il giocatore di Didier Deschamps è pronto a lasciare il Principato: l’Italia – è seguito anche dalla Juve – può essere na possibilitĂ , ma il giocatore è seguito anche dal Psg e da diversi club di Premier League.

Si valutano così anche altre ipotesi e una da tenere in considerazione è quella legata ad Amrabat, di ritorno dall’Inghilterra.

Calciomercato Milan, la Lazio pensa ad Amrabat

Il marocchino non verrĂ riscattato dal Manchester United ed è chiaramente un’opportunitĂ . Piace soprattutto a Ibra e il Diavolo può prenderlo per meno di 20 milioni di euro.Â

Al calciatore, che non resterà a Firenze, avendo un contratto con la Fiorentina in scadenza il 30 giugno 2025, stanno, però, pensando anche altre squadre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport su Amrabat, ci sarebbe, infatti, anche la Lazio di Claudio Lotito, che in estate sarà chiamata a sostituire Kamada.