Giuntoli si libera di Kean: scambio vantaggioso per la Juventus

Giuntoli si libera di Kean, uno dei bianconeri in bilico in vista del calciomercato estivo. Ecco lo scambio che accontenta la Juventus

In cima alla lista dei possibili partenti in casa Juventus c’è anche Moise Kean. L’attaccante, reduce da una stagione conclusa senza gol, è sempre più in bilico in vista della prossima stagione.

Il classe 2000 era stato già ‘scaricato’ dai bianconeri nell’ultimo calciomercato invernale. L’infortunio di Kean ha fatto saltare il trasferimento all’Atletico Madrid dopo le visite mediche coi ‘Colchoneros’. La pista Atletico, però, non è ancora sfumata. Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, nei prossimi mesi potrebbe tornare di moda il possibile scambio con Alvaro Morata. Anche l’attaccante spagnolo ex Juventus è di nuovo in bilico a Madrid.

Calciomercato Juve, rispunta lo scambio Morata-Kean: i dettagli

Il centravanti della Juventus è in scadenza di contratto nel 2025, lo spagnolo a giugno 2026 con l’Atletico Madrid. Le rispettive valutazioni sono simili e si aggirano intorno ai 15-20 milioni di euro.

La Juventus e Giuntoli potrebbero così tornare alla carica per Morata mettendo sul piatto il cartellino di Moise Kean. Molto dipenderà anche dalla volontà dei calciatori: lo spagnolo, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per la Juve. Staremo a vedere.