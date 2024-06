Colpaccio Inter, torna in Serie A: lo prendono dall’Arabia a prezzo di saldo

Un calciatore potrebbe tornare in Serie A a prezzo di saldo dopo essersi trasferito in Arabia Saudita: di mezzo c’è l’Inter

L’Arabia Saudita negli ultimi anni ha fortemente condizionato il mercato, con un’iniezione di denaro spaventosa e prezzi altissimi, soprattutto per quanto riguarda gli ingaggi, che hanno consentito ai club di ottenere la firma di diversi campioni in giro per l’Europa.

Tra questi, c’è anche Merih Demiral, che ricordiamo in Italia soprattutto con la maglia della Juventus e quella dell’Atalanta. Di mezzo, c’è stato anche un periodo al Sassuolo, ma anche la volontà mai sopita del turco di affermarsi con una delle principali big del nostro campionato, visto che con la Vecchia Signora non era mai davvero riuscito a conquistare il posto da titolare fisso.

Negli anni, l’Inter ha provato molte volte ad acquistare il centrale, soprattutto quando ha capito che Milan Skriniar avrebbe detto addio. L’operazione, però, alla fine non si è mai concretizzata, con i nerazzurri che hanno puntato su diversi profili, per ultimi Benjamin Pavard e Yann Bisseck, oltre a Francesco Acerbi nel cuore della difesa. A quel punto, è subentrato l’Al-Ahli, che ha messo sul piatto 20 milioni (bonus compresi) per prelevarlo dall’Atalanta.

Demiral vuole tornare in Italia: occhio all’Inter

In Arabia le cose non sono andate benissimo, dato che ha giocato venti partite, di cui solo la metà da titolare, e alcune da insufficienza netta in pagella. A 26 anni, però, lui sente di avere ancora tanto da dare e cerca un club che decida di dargli un’altra chance in Serie A.

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, potrebbe essere l’Inter che non ha mai nascosto l’interesse per il ragazzo e stavolta potrebbe centrare l’obiettivo in saldo. Come scrive il sito spagnolo, i nerazzurri potrebbero presentare un’offerta di prestito con diritto di riscatto, in modo da valutare le prestazioni del difensore nel prossimo anno prima di prendere una decisione definitiva.

Di sicuro, potrebbero esserci anche altre priorità per la Beneamata in quella posizione, ma se il budget dovesse essere indirizzato su altri ruoli, a quel punto potrebbe chiudere il reparto con un colpo low cost come Demiral.