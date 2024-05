Si taglia l’ingaggio per la Juventus: il nuovo bomber per Thiago Motta

Apre alla riduzione dell’ingaggio pur di vestire la maglia della Juventus: nuovo attaccante per Thiago Motta

Una nuova Juventus. Nuova per quel che riguarda la filosofia societaria e di gioco, ma nuova anche nei calciatori che dovranno interpretare i dettami tattici di Thiago Motta.

Giuntoli dovrà seguire la via della sostenibilità, da abbinare ad una rosa giovane, ma non per questo di scarsa qualità. Qualcosa di importante potrà esserci, in particolar modo a centrocampo dove Koopmeiners è il grande obiettivo della Vecchia Signora: l’Atalanta fa una valutazione molto alta, superiore ai 60 milioni, e ha detto no all’offerta da 45 milioni arrivata da Torino.

Centrocampo ma anche attacco dove potrebbe anche esserci la cessione di Federico Chiesa: l’attaccante non ha fretta di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 e aspetta di capire a cosa porterà l’interesse di Roma e Milan. Per un Chiesa che va, qualche altro attaccante dovrà per forza di cose arrivare ed occhio al possibile grande ritorno.

Il nome è quello di Alvaro Morata, protagonista di una buona stagione con l’Atletico Madrid. La maglia bianconera è rimasta addosso al calciatore che non ha mai nascosto l’amore per la Juventus e il forte legame con l’Italia.

Calciomercato Juventus, per Morata possibile terzo ritorno

L’idea di un terzo ritorno alla Juve per Morata non è da escludere, anche perché con l’Atletico Madrid era già in piedi la trattativa per il trasferimento di Kean al Wanda Metropolitano quest’inverno.

A parlare del ritorno di Morata è il giornalista de La Stampa Antonio Barillà a ‘juventibus’, spiegando quali potrebbero essere le condizioni per rivedere lo spagnolo in bianconero: “Morata dalla Juve è partito, ma non se n’è mai andato – le sue dichiarazioni – . È rimasto legatissimo al mondo Juve. Questo può supporre anche l’apertura ad una riduzione dell’ingaggio per aprire un nuovo ciclo. Non credo che in questo momento ci sia una trattativa, ma con queste basi, con la Juve che cerca esperienza e deve ritoccare l’attacco, con la possibilità dell’inserimento nell’affare Kean, credo che una base di discussione si possa creare”.

Resta da vedere se l’ipotesi Morata tris decollerà o rimarrà una suggestione di inizio mercato. Del resto la sessione estiva non è ancora iniziata e di tempo per affare fatti, saltati o solo pensati ce n’è ancora tanto.