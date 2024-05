Izunwanne da urlo: mezza Europa e due big italiane su di lui

Il bomber dell’Austria Vienna, Michael Izunwanne, si è messo in mostra all’Europeo Under 17, dove ha trascinato la sua Polonia fino ai quarti di finale con 4 gol

C’è la fila per Michael Izunwanne, talento polacco di origini nigeriane messosi in grande mostra all’Europeo Under 17. A suon di gol, 4 in altrettante partite, il bomber dell’Austria Vienna ha trascinato la sua Polonia fino ai quarti di finale, con la rete siglata al Portogallo (del parziale 1-1) che non è bastata alla Nazionale di Lasocki per qualificarsi alle semifinali.

Alto un metro e centonovantatré centimetri, Izunwanne è una macchina da gol in cui si mescolano grandi doti tecniche a una forza fisica non comune in ragazzi della sua età. Con prospettive da campione, il neo diciottenne è obiettivo di alcune delle più grandi squadre europee, Borussia Dortmund in testa. Sulle sue tracce ci sono anche club della nostra Serie A, nella fattispecie Atalanta e Roma.