Griezmann in Serie A, bastano 15 milioni: ecco chi sta provando a prenderlo

Pista di mercato clamorosa che potrebbe portare Antoine Griezmann nel nostro campionato: affare da 15 milioni di euro

In una carriera di altissimo profilo, in cui si è posizionato tra i grandi, Antoine Griezmann è stato protagonista di successi notevoli con la Francia e con l’Atletico Madrid. Un giocatore che per doti tecniche e duttilità farebbe comodo a tanti. E che, a sorpresa, potrebbe sbarcare nel campionato di Serie A.

Come rivelato ieri da ‘L’Equipe’, bastano 15 milioni di euro per acquistarlo, merito di una clausola rescissoria abbordabile presente sul suo contratto. Una cifra quasi irrisoria, che fa sì che diverse squadre stiano pensando a lui. Tra queste, ci sarebbe anche la Juventus. Per il reparto offensivo bianconero, secondo il portale spagnolo ‘fichajes.net’, il 33enne nazionale transalpino sarebbe la scelta ideale, specialmente se dovesse dire addio uno tra Chiesa e Vlahovic nel reparto offensivo. Al momento, il giocatore è felice all’Atletico Madrid, con cui ha un contratto fino al 2026, ma se dovesse arrivare una proposta interessante potrebbe anche lanciarsi verso una nuova avventura prima della fine della sua carriera. Attenzione alla concorrenza: Grizou ha attirato anche l’interesse di Paris Saint Germain e Chelsea, per non parlare dei club della MLS statunitense.