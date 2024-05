Si ritira dalla Nazionale: l’annuncio a sorpresa del bomber

Arriva un ritiro clamoroso dalla Nazionale, prima della rassegna continentale il bomber dice basta: tifosi spiazzati

Un’estate piena di eventi calcisticamente molto rilevanti, nonostante la classica pausa dell’attività dei club. Si svolgeranno infatti sia gli Europei che la Coppa America, appuntamenti da non perdere e dal pronostico apertissimo a qualsiasi soluzione. Tornei che però vedranno l’assenza di giocatori di una certa rilevanza.

Tra coloro che hanno dichiarato il proprio addio alla Nazionale di appartenenza, anche Edinson Cavani. L’attaccante, 37 anni, sui propri canali social ha postato un messaggio toccante per salutare l’Uruguay, presso il quale non era comunque più stato convocato dopo i Mondiali 2022.

Ecco il testo della lettera alla sua nazionale: “Mia cara Celeste, voglio solo ringraziarti per ogni lezione che mi hai dato durante il percorso. Ci sono poche parole, ma sentimenti profondi. Grazie a chi fatto parte di questo viaggio. Sono stato e sarò sempre fortunato ad aver indossato questa maglia e a rappresentare ciò che amo di più al mondo, il mio Paese. Avrei mille cose da dire, raccontare e ricordare, ma oggi voglio dedicarmi a questa nuova fase della mia carriera e dare tutto. Oggi decido di farmi da parte”.

Cavani chiude la sua avventura con la nazionale uruguagia con il terzo posto come numero di presenze (136) e come secondo miglior marcatore (58 gol), alle spalle solo di Luis Suarez. Intanto, in questa stagione, con il Boca Juniors sta continuando a segnare a ripetizione: 12 reti in 18 presenze.