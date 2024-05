“Schiamazzi e urla, devono vergognarsi”: giocatori Juve nel mirino, cos’è successo

“Schiamazzi e urla, devono vergognarsi”: giocatori Juve nel mirino, è successo al matrimonio di Daniele Rugani. La ‘denuncia’ del Sindaco

Nella giornata di ieri Daniele Rugani e la sua compagna, l’influencer Michela Persico, hanno festeggiato le nozze. Tanti i calciatori della Juventus presenti per il matrimonio del difensore bianconero fresco di rinnovo.

Il Castello di Montaldo, piccolo borgo di 732 abitanti nel torinese, ha ospitato la cena di nozze. Il sindaco di Montaldo Torinese, Sergio Gaiotti, ha ‘denunciato’ all’ANSA: “Non abbiamo chiuso occhio, per colpa della musica a tutto volume e le urla. Un vero e proprio finimondo”.

“Sono stato letteralmente bombardato per tutta la notte dalle telefonate dei miei concittadini che si lamentavano per il gran baccano che proveniva dal Castello. – ha proseguito il primo cittadino – Urla, schiamazzi, musica ad altissimo volume fino alle 4 del mattino. Non si sono curati dell’ordinanza che c’è dal 2017 sulla quiete pubblica. Le lamentele degli abitanti di Montaldo sono più che giustificate. Devono vergognarsi per come si sono comportati”. Quanto accaduto sarebbe stato anche segnalato alla polizia locale.