Scambio immediato con Joao Felix: bye bye Juventus

La Juventus al centro delle operazioni di mercato: scambio immediato con Joao Felix e l’addio ai bianconeri è definitivo

È tempo di decisioni, tempo di nuovi corsi. La Juventus è pronta ad iniziarne uno che ha al centro del progetto Thiago Motta.

L’affare con il tecnico che ha portato il Bologna in Champions è ormai chiuso e si aspetta l’annuncio ufficiale. Poi sarà il momento di costruire la squadra che dovrà il prossimo anno lottare per lo scudetto e Giuntoli sta già lavorando al riguardo. In particolare tra i nomi accostati ai bianconeri c’è Mason Greenwood: l’esterno inglese, dopo un’ottima stagione al Getafe con dieci gol e sei assist in trentasei presenze, tornerà al Manchester United ma non per restarci.

Il suo nome fa gola alla Juventus, appunto, ma piace anche al Napoli e al Borussia Dortmund. Attenzione anche all’Atletico Madrid che sembrerebbe aver acceso i riflettori sul 22enne di Bradford.

Calciomercato Juventus, Joao Felix per Greenwood

Anzi, stando a quanto riferisce il ‘Daily Star’, l’Atletico Madrid avrebbe una carta importante da giocarsi per arrivare a Greenwood e battere la concorrenza della Juventus e delle altre pretendenti.

Da Madrid, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto Joao Felix: l’attaccante portoghese rientrerà dal prestito al Barcellona, ma non rientra nei piani di Simeone. Ecco la possibilità di uno scambio con il Manchester United con Joao Felix in Inghilterra e Greenwood al Wanda Metropolitano.

Operazione possibile anche se bisognerà vedere se il Manchester United confermerà ten Hag in panchina o deciderà di cambiare allenatore: soltanto dopo aver chiuso la questione tecnico, si potrà programmare il futuro e capire se Joao Felix può essere la pedina giusta per la cessione di Greenwood.