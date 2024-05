No secco al Chelsea: c’è solo l’Italia per il mister

Il futuro del tecnico sarà ancora in Italia. E’ arrivato il no secco al Chelsea, che dopo Pochettino ripartirà da un italiano in panchina

Non ci sarà l’Inghilterra e il Chelsea nel futuro del tecnico. Il club inglese ha provato a strapparlo alla Serie A, ma il mister è intenzionato a proseguire in Italia.

E’ il giornalista Simon Johnson a scrivere del no di Cesc Fabregas ai londinesi. L’ex centrocampista, protagonista della promozione del Como, non avrebbe, infatti, alcuna intenzione di ricoprire il ruolo di assistente, preferendo rimanere in Lombardia.

Chelsea, no di Fabregas e niente Conte

Fabregas potrebbe così vedersela, la prossima stagione, anche con il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino, destinato a sedere sulla panchina azzurra, nei giorni scorsi è stato accostato al Chelsea, ma in realtà tra le parti non ci sono stati contatti.

I londinesi, però, saranno comunque guidati da un italiano: Maresca, infatti, è sempre più vicino a raccogliere l’eredità di Pochettino.