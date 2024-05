Svolta Zirkzee, destinazione già decisa: ecco dove giocherà

Svolta Zirkzee, la destinazione sarebbe già decisa. L’ultimo indizio infiamma il futuro del gioiello del Bologna

Il nome di Joshua Zirkzee è destinato ad infiammare il calciomercato estivo. Il gioiello del Bologna, grande rivelazione dell’ultimo campionato, è nel mirino delle big di Serie A e non solo.

“Il mio futuro? Qui sto bene, sceglierò quello che è meglio per il club. Sarebbe bellissimo giocare la Champions League che abbiamo conquistato insieme”. Negli ultimi giorni l’olandese ha aperto anche alla possibile permanenza in rossoblù, ma le big sono in agguato. In caso di offerte dai top club, difficilmente il Bologna riuscirà a trattenere l’attaccante. In prima fila, come noto, c’è anche il Milan: l’ultimo indizio porta proprio ai rossoneri.

Calciomercato, Milan in pole per Zirkzee: l’indizio

Secondo ‘Agipronews’, in pole per Zirkzee c’è il Milan, a caccia di un sostituto di Olivier Giroud. L’olandese è offerto a 2,75 dai betting analyst ‘Sisal’, in vantaggio sulla Juventus che a breve sarà del suo allenatore a Bologna Thiago Motta.

Chiude il podio l’Inter, offerta a 6, con il Napoli, alle prese con la probabile cessione di Osimhen, fissato a 7,50 volte la posta. De Laurentiis si appresta ad accogliere Antonio Conte e sembra intenzionato a tornare prepotentemente sul mercato.