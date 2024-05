Olympiacos-Fiorentina, bufera su Belotti: che cosa sta succedendo. Finale di Conference League ancora in parità

Non si sblocca Olympiacos-Fiorentina, l’ultimo atto della Conference League 2023/24.

In particolare, non sta piacendo ai tifosi la prestazione del ‘Gallo’ Belotti, schierato titolare da Vincenzo Italiano al centro dell’attacco. L’attaccante ex Torino e Roma non è riuscito ad incidere nei primi 45 minuti, mancando anche un paio di buone occasioni nell’area di rigore della squadra greca. Il centravanti è subito finito nel mirino dei tifosi sui social.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Ma Belotti lo ha capito che è una finale ?#OlympiacosFiorentina — Rey Argano (@LR3yz14) May 29, 2024

Belotti purtroppo è l’ombra di se stesso, però basterebbero 5’ di lucidità per cambiare la partita, speriamo bene #OlympiacosFiorentina — Dani®️ (@Daniele_AL_) May 29, 2024

Vincere la Conference con #Belotti in campo, varrebbe doppio. #OlympiacosFiorentina — Luke The Drifter #antifascista (@Luca_Mazzocchi1) May 29, 2024

Comunque #Commisso con tutti i capitali che ha e soprattutto dopo aver incassato i soldi di #Vlahovic, un attaccante meglio di #Belotti diciamo che potrebbe permetterselo #OlympiacosFiorentina — Sandro Cocci (@sandrococci) May 29, 2024